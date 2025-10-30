Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 01:23

В Одессе начали заколачивать досками памятник Александру Пушкину

Памятник Пушкину в Одессе. Обложка © Wikipedia / Wadco2

Памятник Пушкину в Одессе. Обложка © Wikipedia / Wadco2

В Одессе коммунальные службы заколачивают памятник поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Издание опубликовало видеоролик местного Telegram-канала, на котором видно, как готовят доски и инструменты. Отмечается, что работы выполняются ночью.

Караимский перстень Пушкина: Что странного в любимом талисмане русского поэта и при чём тут Крым
Караимский перстень Пушкина: Что странного в любимом талисмане русского поэта и при чём тут Крым

Напомним, в августе 2023 года активисты предлагали снести памятник Пушкину в Одессе как символ русского мира. Геннадий Труханов, который на тот момент был мэром города, вступился на памятник и предложил вынести вопрос на обсуждение общественности. Позднее градоначальник заявил о том, что его сносить нельзя, так как он внесён в реестр ЮНЕСКО.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Александр Пушкин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar