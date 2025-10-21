Караимский перстень Пушкина: Что странного в любимом талисмане русского поэта и при чём тут Крым

Александр Сергеевич Пушкин написал несколько стихотворений об этом талисмане. То есть о мистическом караимском перстне, что красуется по крайней мере на двух его портретах. «Наше всё», правда, думал, что надпись на колечке не караимская, а мусульманская. Если вы задаётесь вопросом: «А в чём разница?» — этот материал для вас! Расскажем о караимах, крымчаках, возможных связях Пушкина с одним из этих коренных народов и, конечно, проследим дальнейший путь судьбоносного перстня-печатки.

Кто такие караимы и как они попали в Крым

Караимы, пожалуй, являются самым древним из коренных народов Крыма. С их предками воевал Святослав. Фото © Wikipedia / Огюст Раффе

Караимы сейчас — это, кажется, самый коренной из народов Крыма. Они говорят на своём собственном языке, который принадлежит кыпчакской ветви тюркской семьи. При этом караимы по вероисповеданию являются иудеями, то есть пишут тюркские слова древнееврейскими буквами, а также носят еврейские имена. Например, Иосиф. Но и тут они весьма необычны. Иудаизм караимов — тоже их собственный, они признают только Ветхий Завет, оригинальную Тору, то самое Пятикнижие, которое в еврейском жилище должно стоять выше всех остальных книг. По Талмуду караимы жить не умеют и не хотят, потому что у этого народа уже веками сложилась традиция. Иногда караимскую веру так и называют — караимизмом. Но как получилось, что тюркоязычные иудеи, не признающие Талмуд, попали в Крым?

«Они были здесь задолго до того, как это стало мейнстримом» — девиз этой истории. Крым сначала стали заселять древние греки, они построили там свои города, полисы. В Древнем Риме — под конец его существования — Крым принадлежал Восточной Римской империи, Византии. Но переселение народов тоже оставило свой отпечаток в судьбе полуострова: восточная его часть стала принадлежать тюркоязычным народам. А потом на юге современного Дагестана возник Хазарский каганат и расширился от Крыма на востоке до Аральского моря на западе. Там везде жили хазары. Тоже тюркский народ, но исповедовал он иудаизм, причём такой, который был до появления Талмуда. Говорят, караимы — потомки древней хазарской знати. Тех самых организованных и вооружённых парней, с которыми воевали первые русские князья.

Как выглядит караимский перстень Пушкина

Караимский перстень Пушкина — теперь вы знаете о нём немного больше. Фото © Wikipedia / Тропинин

Караимский перстень Александра Сергеевича Пушкина выглядит следующим образом: сделан из золота, есть вставка из сердолика, на камне выгравирована надпись на древнееврейском языке. Это кольцо-печатка, чтобы «запаивать» свои письма воском или сургучом. Поэтому надпись на самом перстне «в негативе», а проявляется с правильной стороны только на печати. Над надписью — растительный орнамент. Непонятно, какой именно, может быть как виноградом, так и гранатом. По традиции гранат олицетворяет сам иудейский народ, а виноград — Божью благодать.

Друзья и родственники Пушкина принимали надпись на кольце за «каббалистические письмена». Они ошибались чуть ли не больше, чем сам поэт, писавший: «Перстень мой есть так называемый талисман; подпись арабская, что значит, не знаю». Пушкин думал, там цитата из Корана. И даже он был ближе к правде! Потому что с арабами караимы либо их предки воевали ещё в VII–VIII веках, а каббала появилась только через три сотни лет, в XII веке. Караимы не приняли даже Талмуд, чего уж говорить о каббале.

История о перстне и любви: Как Пушкину достался мистический караимский артефакт

Как Пушкин раздобыл такой интересный перстень? Может, он его купил? Может, это подарок от друга? Фото © Wkipedia / Джордж Хейтер

«Сохрани мой талисман: в нём таинственная сила! Он тебе любовью дан. От недуга, от могилы, в бурю, в грозный ураган, головы твоей, мой милый, не спасёт мой талисман» — вот с этими словами Александру Сергеевичу Пушкину вручила караимский перстень некая «волшебница» из стихотворения «Талисман» 1827 года. Теперь мы, конечно, знаем Ф.И.О. «волшебницы». Это Елизавета Ксаверьевна Воронцова. Она была женой генерал-губернатора Михаила Семёновича Воронцова. И девушка с Пушкиным полюбили друг друга. Генерал-губернатор об этом узнал и слегка разозлился. «Храни меня, мой талисман, храни меня во дни гоненья, во дни раскаянья, волненья: ты в день печали был мне дан», — писал Пушкин в стихотворении «К ***» 1825 года.

У нас есть даже конкретная дата передачи перстня: Елизавета подарила драгоценность Пушкину 1 августа 1824 года, когда тот возвращался из одесской ссылки. Да, всё это время он был в ссылке из-за оды «Вольность». Если бы не друзья, мёрз бы в Сибири, но Пушкин — это человек, о котором заботились все вокруг. Как раз в день передачи перстня Александр Сергеевич возвращался домой. Воронцова на самом деле обладала двумя перстнями. Один отдала Пушкину, другой оставила себе. Они скрепляли караимскими печатями свою переписку. Как только великому поэту приходило письмо с «каббалистической» печатью, он запирался в своей комнате с этой корреспонденцией и никого не пускал.

Что на самом деле начертано на караимском перстне Пушкина

На самом деле на караимском перстне Пушкина вполне обычная надпись для тех времён. Фото © Wikipedia / Александр Сергеевич Пушкин

Надпись на перстне переводится на русский язык так: «Симха, сын почётного старца Иосифа, да будет благословенна его память». Это было личное кольцо-печатка, которое принадлежало Симхе, сыну человека по имени Иосиф. Изначальный владелец перстня был богат, жил в Крыму или же в Одессе. Так как муж княгини Воронцовой всё же был генерал-губернатором, к нему часто приходили боссы караимской общины — и, конечно, не с пустыми руками. Например, газзан всех одесских караимов Соломон Бейм подарил сыну генерал-губернатора часть раритетной древнееврейской рукописи XIV века. Кольцо Симхи, видимо, тоже досталось в подарок Воронцовым, как и другой караимский перстень, больше подходящий женской руке.

Связан ли Пушкин с караимами генетически?

Прямой связи Пушкина с караимами на 2025 год не установлено. Некоторые исследователи утверждают, что Абрам Ганнибал, прадед поэта, был крымским иудеем. Александр Зинухов, например, высказывает гипотезу о том, что Савва Рагузинский доставлял в Москву не «арапчат», а достаточно темнокожих караимов. По официальной версии, Абрам Петрович Ганнибал, прадед Пушкина, родом был из Африки, а не из Крыма, что более чем очевидно по всем портретам: как самого Ганнибала, так и его сыновей.

Что стало с перстнем караимов после смерти Александра Сергеевича Пушкина

А куда делся караимский перстень Пушкина? Почему на него можно посмотреть только на картинах? Портрет Василия Жуковского, 1837 год. Фото © Wikipedia / Карл Павлович Брюллов

К сожалению, в 2025 году караимский перстень великого поэта золотого века доступен только на портретах и на отпечатке руки, который он оставил у себя в дневниках. После смерти Пушкина на дуэли с Дантесом кольцо принял его побеждённый учитель Василий Андреевич Жуковский, потом караимский талисман носил социально ответственный писатель Иван Сергеевич Тургенев. Ненадолго караимское кольцо попало к певице из Франции Полине Виардо. После Февральской революции драгоценность украли из самого Пушкинского музея, потому что в стране в начале 1917 года царила анархия. Но кто знает, может быть, его изымут в 2027 году при обыске у какого-нибудь авторитета.