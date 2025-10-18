Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
18 октября, 07:52

Хоронили заживо: ФСБ рассекретила данные о зверствах нацистов в ДНР

Обложка © ТАСС / Репродукция ТАСС

УФСБ по ДНР опубликовало серию рассекреченных материалов о зверствах нацистов во время Великой Отечественной войны. В документах указано, что около 7800 человек похоронены на территории бывшего химического завода в Константиновке, где располагался лагерь для военнопленных.

Обложка © УФСБ по ДНР

В отчётах собраны показания очевидцев, в которых описываются особенно жестокие методы расправы над пленными и мирными жителями.

«Были случаи, когда живых людей хоронили, т.е. бросали в яму. Человек слабый смотрит, руками царапает землю, а его закапывают», — сказано в показаниях свидетеля Горбинова.

Ранее Служба внешней разведки РФ опубликовала документы о планах Лондона возглавить борьбу с СССР после окончания Второй мировой войны. Британия никак не хотела мириться с возросшим влиянием Советского Союза в Европе.

Владимир Озеров
