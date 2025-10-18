Хоронили заживо: ФСБ рассекретила данные о зверствах нацистов в ДНР

УФСБ по ДНР опубликовало серию рассекреченных материалов о зверствах нацистов во время Великой Отечественной войны. В документах указано, что около 7800 человек похоронены на территории бывшего химического завода в Константиновке, где располагался лагерь для военнопленных.

Обложка © УФСБ по ДНР

В отчётах собраны показания очевидцев, в которых описываются особенно жестокие методы расправы над пленными и мирными жителями.

«Были случаи, когда живых людей хоронили, т.е. бросали в яму. Человек слабый смотрит, руками царапает землю, а его закапывают», — сказано в показаниях свидетеля Горбинова.

