Рассекречены документы о планах Лондона возглавить борьбу против СССР

Сразу после победы над нацистской Германией Лондон рассматривал Советский Союз как вероятного противника и разрабатывал стратегии ограничения его влияния в Европе. Эти сведения содержатся в рассекреченных материалах Службы внешней разведки России, которые были опубликованы на сайте Российского исторического общества.

К 80-летию Победы СВР опубликовала шеститомный сборник более 800 архивных документов, охватывающих события от нападения Германии на Польшу до капитуляции Японии. Среди материалов выделяется обзор на 16 страниц под названием «Некоторые данные об английской политике в отношении СССР». Он составлен на основе британских секретных документов, полученных советской разведкой, и датирован 29 октября 1945 года.

Согласно обзору, британские власти признавали растущую роль СССР в послевоенной Европе. В Лондоне рассматривались варианты создания федераций европейских стран, а затем — западноевропейского блока, который должен был ограничить влияние Советского Союза. В документе подчёркивается, что правящие круги Великобритании видели в Советском Союзе вероятного противника и планировали активные дипломатические и военные меры против его влияния в Европе, на Ближнем и Дальнем Востоке.