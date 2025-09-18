Владимир Путин
18 сентября, 01:32

Рассекречены документы о планах Лондона возглавить борьбу против СССР

СВР опубликовала документ о британских планах против СССР после Второй мировой

Обложка © Unsplash / Marcin Nowak

Сразу после победы над нацистской Германией Лондон рассматривал Советский Союз как вероятного противника и разрабатывал стратегии ограничения его влияния в Европе. Эти сведения содержатся в рассекреченных материалах Службы внешней разведки России, которые были опубликованы на сайте Российского исторического общества.

К 80-летию Победы СВР опубликовала шеститомный сборник более 800 архивных документов, охватывающих события от нападения Германии на Польшу до капитуляции Японии. Среди материалов выделяется обзор на 16 страниц под названием «Некоторые данные об английской политике в отношении СССР». Он составлен на основе британских секретных документов, полученных советской разведкой, и датирован 29 октября 1945 года.

Согласно обзору, британские власти признавали растущую роль СССР в послевоенной Европе. В Лондоне рассматривались варианты создания федераций европейских стран, а затем — западноевропейского блока, который должен был ограничить влияние Советского Союза. В документе подчёркивается, что правящие круги Великобритании видели в Советском Союзе вероятного противника и планировали активные дипломатические и военные меры против его влияния в Европе, на Ближнем и Дальнем Востоке.

Медведев пригрозил Финляндии пересчётом ущерба за Вторую мировую

А ранее польский МИД признал, что страна не получит репараций от Германии за ущерб от Второй мировой войны. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что за последние 10 лет ни президент Анджей Дуда, ни партия «Право и справедливость» не смогли продвинуться в этом вопросе, а официальная нота о репарациях так и не была направлена.

