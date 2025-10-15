Сектор Газа
15 октября, 12:56

Россиянку оштрафовали на 17 тысяч за установку памятника жене хана Кучума

Иллюстрация к поэме «Сузге» друга П.П.Ершова художника М.С.Знаменского. 1880-е гг. Фрагмент. © Государственный исторический музей

В Тобольске суд оштрафовал 61-летнюю активистку Луизу Шамсутдинову за самовольную установку памятника жене хана Кучума — Сузге Ханым. Скульптура была установлена летом 2025 года на территории историко-мемориального комплекса «Искер» без разрешения властей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По данным суда, председатель регионального совета РТОО «Наследие» установила металлическую фигуру под названием «Великая Сибирская царица Ханбика-Сузге на Искере». Монумент вызвал неоднозначную реакцию у жителей города. Некоторые из них сочли инициативу провокационной.

Спустя месяц после установки скульптура исчезла, а Шамсутдинова заявила о краже. Проверка прокуратуры выявила, что женщина систематически публиковала в соцсетях материалы, «направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности», в том числе негативно высказывалась о событиях, связанных с вхождением Сибири в состав России, и оскорбляла Ермака и его сподвижников.

Суд признал её виновной и назначил штраф в размере 17,5 тысячи рублей. Скандальную скульптуру постановили изъять и обратить в доход государства.

Хан Кучум — последний правитель Сибирского ханства, возглавлявший сопротивление русскому продвижению на Восток в XVI веке. Он происходил из рода Шейбанидов и в середине 1500-х годов укрепил власть над обширными сибирскими землями с центром в Искере — древней столице ханства недалеко от современного Тобольска.

В 1582 году в Сибирь пришёл отряд казаков под командованием Ермака Тимофеевича, начавший завоевание региона по поручению Строгановых. После нескольких сражений войска Ермака заняли Искер, и Кучум был вынужден бежать. С этого момента началось постепенное включение Сибири в состав Русского государства.

Сузге Ханым, жена Кучума, по преданию, была одной из самых уважаемых женщин ханства. По одной из версий, Сузге отказалась сдаться русским после падения Искера и предпочла смерть плену.

