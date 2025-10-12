Любое упоминание имени атамана Ермака Тимофеевича на Украине теперь признаётся пропагандой «российского империализма». Об это м свидетельствуют материалы украинского Института национальной памяти.

В соответствии с законом местные власти должны «декоммунизировать» все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с Ермаком.

Ермак Тимофеевич был русским военачальником и казачьим атаманом, возглавившим в 1581 году поход на сибирского хана Кучума, с чего началось освоение Сибири для Русского государства.

Украина начала снос памятников и переименование улиц, связанных с советскими и российскими деятелями, в 2015 году после закона о декоммунизации. С 2022 года курс на вытеснение русского языка и культурных символов России и СССР значительно усилился: убирают памятники, меняют названия улиц, убирают упоминания вклада советского народа во Вторую мировую войну и российскую историю. Так, в Одесской области снесли памятник Пушкину. А власти Днепропетровска ищут новую дату рождения города «назло» Екатерине II.