В Одессе избавились от «объекта российской имперской политики»

В Болграде (Одесская область, Украина) демонтировали памятник поэту Александру Пушкину. Об этом сообщило издание Bessarabia со ссылкой на Болградский городской совет.

«Первого августа в Болграде специалисты коммунального предприятия «Горводоканал» демонтировали памятник Александру Пушкину, признанный объектом с символикой российской имперской политики» , — говорится в публикации издания.

Решение о сносе монумента приняло Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины ещё в сентябре 2023 года. Парк, где находился памятник, в 2024 году переименовали в «Болградский городской парк».