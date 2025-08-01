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Регион
1 августа, 18:51

В Одессе избавились от «объекта российской имперской политики»

В Одесской области снесли памятник Пушкину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yura Borisov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yura Borisov

В Болграде (Одесская область, Украина) демонтировали памятник поэту Александру Пушкину. Об этом сообщило издание Bessarabia со ссылкой на Болградский городской совет.

«Первого августа в Болграде специалисты коммунального предприятия «Горводоканал» демонтировали памятник Александру Пушкину, признанный объектом с символикой российской имперской политики», говорится в публикации издания.

Решение о сносе монумента приняло Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины ещё в сентябре 2023 года. Парк, где находился памятник, в 2024 году переименовали в «Болградский городской парк».

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Недавно произошёл ещё один скандальный прецедент со сносом памятников и на этот раз Украина ни при чём: власти Азербайджана снесли памятник Ивану Айвазовскому в Ханкенди в день рождения живописца — 29 июля. Глава Крыма Сергей Аксёнов отреагировал на акт вандализма, предложив забрать памятник, отремонтировать его и установить на территории республики.

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Юрий Лысенко
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