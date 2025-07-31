Азербайджан снёс памятник Айвазовскому в его день рождения

В Степанакерте был демонтирован памятник русскому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому прямо в его день рождения. Об этом сообщает «Sputnik Армения», ссылаясь на агентство по развитию туризма и культуры Карабаха.

Данную ситуацию там расценили как очередной «случай уничтожения армянского культурного наследия» Азербайджаном, под контроль которого Нагорный Карабах перешёл в 2023 году.

Памятник Айвазовскому, созданный автором памятника воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Москве Салаватом Щербаковым, был установлен в Степанакерте (новое название — Ханкенди) в декабре 2021 года. Монумент стал частью проекта «Аллея российской славы» и был реализован совместно с министерством образования, науки, культуры и спорта непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, Русской общиной НКР и российским миротворческим контингентом.