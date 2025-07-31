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Регион
31 июля, 08:22

Азербайджан снёс памятник Айвазовскому в его день рождения

В Степанакерте снесли памятник русскому художнику Ивану Айвазовскому

Памятник Ивану Айвазовскому в Азербайджане. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Artsakh Tourism &amp; Culture Development Agency

Памятник Ивану Айвазовскому в Азербайджане. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Artsakh Tourism & Culture Development Agency

В Степанакерте был демонтирован памятник русскому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому прямо в его день рождения. Об этом сообщает «Sputnik Армения», ссылаясь на агентство по развитию туризма и культуры Карабаха.

Данную ситуацию там расценили как очередной «случай уничтожения армянского культурного наследия» Азербайджаном, под контроль которого Нагорный Карабах перешёл в 2023 году.

Памятник Айвазовскому, созданный автором памятника воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Москве Салаватом Щербаковым, был установлен в Степанакерте (новое название — Ханкенди) в декабре 2021 года. Монумент стал частью проекта «Аллея российской славы» и был реализован совместно с министерством образования, науки, культуры и спорта непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, Русской общиной НКР и российским миротворческим контингентом.

В Армении планируют демонтировать памятник героям Великой Отечественной войны
В Армении планируют демонтировать памятник героям Великой Отечественной войны

Ранее Life.ru рассказал, что в Челябинской области мужчина повредил кувалдой памятник, установленный в честь участников специальной военной операции (СВО). Ущерб оценивается более чем в 500 тысяч рублей. Правонарушитель задержан.

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Наталья Афонина
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