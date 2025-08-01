Вандализм не красит никого: Аксёнов предложил сделать Крым новым домом памятника Айвазовскому

Власти Крыма предложили восстановить и установить на полуострове демонтированный в Карабахе памятник Айвазовскому. Соответствующее заявление сделал глава республики Сергей Аксёнов в телеграм-канале.

«Иван Константинович — наш земляк, он очень много сделал для Крыма. Мы готовы принять разрушенный памятник, восстановить его и установить на достойном месте. Как и другие памятники, связанные с русской историей и культурой, на которые нацелились вандалы. Не надо их крушить, лучше отдайте нам», — написал руководитель региона.