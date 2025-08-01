Вандализм не красит никого: Аксёнов предложил сделать Крым новым домом памятника Айвазовскому
Аксёнов предложил восстановить памятник Айвазовскому и установить его в Крыму
Памятник Ивану Айвазовскому. Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82
Власти Крыма предложили восстановить и установить на полуострове демонтированный в Карабахе памятник Айвазовскому. Соответствующее заявление сделал глава республики Сергей Аксёнов в телеграм-канале.
«Иван Константинович — наш земляк, он очень много сделал для Крыма. Мы готовы принять разрушенный памятник, восстановить его и установить на достойном месте. Как и другие памятники, связанные с русской историей и культурой, на которые нацелились вандалы. Не надо их крушить, лучше отдайте нам», — написал руководитель региона.
Глава Крыма подчеркнул, что Айвазовский был выдающимся художником, чей вклад значим не только для российской, но и для мировой культуры. Он также осудил практику сноса памятников, назвав её опасной тенденцией. Аксёнов добавил, что война со скульптурами не имеет оправдания, а её последствия хорошо видны на примере Украины. По его мнению, подобные действия в первую очередь вредят самим инициаторам вандализма.
Напомним, власти Азербайджана демонтировали памятник живописцу Ивану Айвазовскому в Ханкенди в день рождения художника — 29 июля. После этого произошёл небольшой скандал, связанный с заметкой ТАСС об этом событии: в материале было указано армянское название города — Степанакерт. МИД Азербайджана отрегаировал на это очень резко, потребовав от агентства исправить текст и принести извинения.