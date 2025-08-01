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1 августа, 05:57
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Азербайджан требует извинений за материал российского СМИ о сносе памятника Айвазовскому

МИД Азербайджана требует извинений от ТАСС за использование названия Степанакерт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leshiy985

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leshiy985

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило резкое недовольство материалом ТАСС, где сказано о демонтаже памятника Айвазовскому в городе Ханкенди. Ведомство потребовало внести изменения и публично извиниться за употребление названия «Степанакерт» — исторического обозначения города, связанного с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой.

В МИД подчеркнули, что подобные формулировки не соответствуют официальной позиции Азербайджана и могут негативно повлиять на деятельность агентства на территории страны. В случае отказа внести необходимые правки ведомство пригрозило принять меры, ограничивающие работу ТАСС в Азербайджане.

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Ранее в Азербайджане решили снести памятник русскому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому в день его рождения. Монумент был установлен в Ханкенди (Степанакерте) в декабре 2021 года. В России выразили сожалению в связи с произошедшим.

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Владимир Озеров
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