Швыдкой выразил сожаление по поводу сноса памятника Айвазовскому в Азербайджане

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высказал глубокое сожаление и неприятие в связи с демонтажем памятника выдающемуся русскому художнику Ивану Айвазовскому, который был установлен в Нагорном Карабахе.

Швыдкой отметил, что действия азербайджанской стороны вызывают негативные чувства, аналогичные тем, которые он испытывал при надругательствах над памятниками азербайджанской культуры в этом регионе. Он напомнил, что монумент Айвазовскому был установлен в 2021 году при участии российских миротворцев, находившихся в зоне конфликта согласно трёхсторонним соглашениям от 9 ноября 2020 года.

По его словам, российская сторона не получила от Баку уведомления о планах по сносу памятника, который является работой известного скульптора Щербакова. Он подчеркнул, что если монумент не устраивал азербайджанскую сторону, то Баку мог бы цивилизованно обсудить возможность его переноса на российскую территорию.

«Эти деструктивные действия не соответствуют здравому смыслу», — заключил он в беседе с ТАСС.