Захарова раскрыла колониальные планы НАТО на Азербайджан и Армению

НАТО последовательно пытается усилить своё присутствие на Южном Кавказе. Основная цель альянса — использовать потенциал и ресурсы стран региона в интересах коллективного Запада, особенно в контексте противостояния с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«НАТО в целом как блок и его отдельные государства-члены не первый год пытаются зацепиться или как-то укрепиться на Южном Кавказе. Какова цель альянса? Я думаю, что очевидно — это использовать потенциал и ресурсы стран региона в интересах коллективного Запада, особенно в части, касающейся геополитического противостояния с нашей страной», — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что Западные страны не заинтересованы в равноправных отношениях. По её словам, их стратегия напоминает действия колонизаторов. Захарова выразила надежду, что Азербайджан и Армения осознают риски сближения с НАТО.