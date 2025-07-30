Захарова раскрыла колониальные планы НАТО на Азербайджан и Армению
Захарова заявила о планах НАТО укрепиться на Южном Кавказе
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НАТО последовательно пытается усилить своё присутствие на Южном Кавказе. Основная цель альянса — использовать потенциал и ресурсы стран региона в интересах коллективного Запада, особенно в контексте противостояния с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«НАТО в целом как блок и его отдельные государства-члены не первый год пытаются зацепиться или как-то укрепиться на Южном Кавказе. Какова цель альянса? Я думаю, что очевидно — это использовать потенциал и ресурсы стран региона в интересах коллективного Запада, особенно в части, касающейся геополитического противостояния с нашей страной», — сказала Захарова.
Представитель МИД РФ отметила, что Западные страны не заинтересованы в равноправных отношениях. По её словам, их стратегия напоминает действия колонизаторов. Захарова выразила надежду, что Азербайджан и Армения осознают риски сближения с НАТО.
Ранее в Британии заявили, что Грузия при вступлении в НАТО неизбежно вступит в конфликт с Россией. Однако пока Тбилиси не спешит с присоединением к Североатлантическому альянсу. С 1 июня там прекратил работать информационный центр НАТО и Евросоюза. Данное решение о закрытии связано с политикой правящей партии «Грузинская мечта». Её лидер Бидзин Иванишвили не раз обвинял западные структуры в попытках втянуть страну в конфликт с РФ.