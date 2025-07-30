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Регион
30 июля, 14:49

Захарова раскрыла колониальные планы НАТО на Азербайджан и Армению

Захарова заявила о планах НАТО укрепиться на Южном Кавказе

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Обложка © Telegram / Мария Захарова

НАТО последовательно пытается усилить своё присутствие на Южном Кавказе. Основная цель альянса — использовать потенциал и ресурсы стран региона в интересах коллективного Запада, особенно в контексте противостояния с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«НАТО в целом как блок и его отдельные государства-члены не первый год пытаются зацепиться или как-то укрепиться на Южном Кавказе. Какова цель альянса? Я думаю, что очевидноэто использовать потенциал и ресурсы стран региона в интересах коллективного Запада, особенно в части, касающейся геополитического противостояния с нашей страной», — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что Западные страны не заинтересованы в равноправных отношениях. По её словам, их стратегия напоминает действия колонизаторов. Захарова выразила надежду, что Азербайджан и Армения осознают риски сближения с НАТО.

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Ранее в Британии заявили, что Грузия при вступлении в НАТО неизбежно вступит в конфликт с Россией. Однако пока Тбилиси не спешит с присоединением к Североатлантическому альянсу. С 1 июня там прекратил работать информационный центр НАТО и Евросоюза. Данное решение о закрытии связано с политикой правящей партии «Грузинская мечта». Её лидер Бидзин Иванишвили не раз обвинял западные структуры в попытках втянуть страну в конфликт с РФ.

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Полина Никифорова
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