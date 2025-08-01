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Регион
1 августа, 10:57

ТАСС подтёр статью о сносе памятника Айвазовскому после разноса от Азербайджана

Вид на Степанакерт (Ханкенди). Обложка © ТАСС /

Вид на Степанакерт (Ханкенди). Обложка © ТАСС /

ТАСС заменил название города Степанакерт именем региона — Карабах — в заголовке материала о демонтаже памятника Айвазовскому после претензии от азербайджанского МИД. На сайте агентства доступна к прочтению отредактированная версия заметки.

Ханкенди был переименован в Степанакерт в 1923 году в честь армянского революционера Степана Шаумяна. С 1991 по 2023 год город являлся столицей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, но после перехода под контроль Азербайджана ему вернули прежнее название.

Швыдкой выразил сожаление по поводу сноса памятника Айвазовскому в Азербайджане
Швыдкой выразил сожаление по поводу сноса памятника Айвазовскому в Азербайджане

Напомним, азербайджанские власти снесли памятник живописцу Ивану Айвазовскому в Ханкенди в день его рождения — 29 июля. У ТАСС вышел материал об этом, который вызвал резкую реакцию МИД Азербайджана из-за армянской версии названия города — Степанакерт. В министерстве потребовали от агентства извинений и корректировки заметки.

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Юрий Лысенко
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