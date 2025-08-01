ТАСС подтёр статью о сносе памятника Айвазовскому после разноса от Азербайджана

ТАСС заменил название города Степанакерт именем региона — Карабах — в заголовке материала о демонтаже памятника Айвазовскому после претензии от азербайджанского МИД. На сайте агентства доступна к прочтению отредактированная версия заметки.

Ханкенди был переименован в Степанакерт в 1923 году в честь армянского революционера Степана Шаумяна. С 1991 по 2023 год город являлся столицей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, но после перехода под контроль Азербайджана ему вернули прежнее название.