В Болгарии в День ВМФ возложили цветы к памятнику мичману Красюку

В Болгарии в День ВМФ России почтили память советского моряка-героя, мичмана Гавриила Красюка. Церемония возложения цветов к памятнику прошла в Варне при участии российских дипломатов и болгарских граждан, сообщает посольство РФ в стране.

«По случаю Дня Военно-Морского Флота России и.о. военного атташе России в Болгарии подполковник В. Долгих совместно с российскими соотечественниками, представителями болгарской общественности, моряками-офицерами запаса и неравнодушными гражданами возложил цветы к памятнику мичману Г. П. Красюку в Приморском парке г. Варна», — говорится в публикации.

Мероприятие состоялось в Приморском парке Варны у монумента, установленного 1 мая 1951 года. Гавриил Красюк погиб в 1944 году при форсировании Днестровского лимана в составе 369-го морского пехотного батальона, участвуя в освобождении региона от нацистов.