ВМФ завершил проведение масштабных оперативных учений «Июльский шторм»

Минобороны России сообщило о завершении масштабных оперативных учений «Июльский шторм» Военно-морского флота страны. В ходе учений было выполнено около 550 боевых упражнений. В манёврах приняли участие более 15 тысяч военнослужащих, свыше 150 кораблей и судов, 120 летательных аппаратов, 950 единиц военной и специальной техники, а также 10 береговых комплексов.

«Сегодня, в День Военно-морского флота России, силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии завершили участие в оперативном учении «Июльский шторм». Учение проводилось в период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей. В ходе розыгрыша практических действий в рамках учения ВМФ России было выполнено около 550 боевых упражнений. Из них — более 450 с практическим применением оружия», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках учений фрегат «Адмирал Головко», атомный крейсер «Орёл» и береговой ракетный комплекс «Бастион» провели стрельбы ракетами «Калибр», «Гранит» и «Оникс».