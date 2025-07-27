Белоусов открыл памятник адмиралу Ушакову в День ВМФ в Петербурге

Министр обороны РФ Андрей Белоусов торжественно открыл памятник легендарному русскому адмиралу Фёдору Ушакову. Церемония проходила сегодня, в день Военно-Морского Флота, на территории Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.

Открытие бюста Ушакову. Видео © Минобороны РФ/ Life.ru

«Фёдор Ушаков вошёл в историю как непревзойдённый морской стратег. Его выдающиеся победы показали всему миру силу духа и мощь русского флота», — подчеркнул в своей речи Белоусов.

Он добавил, что адмирал доблестно защищал интересы нашей страны, сумел укрепить её морской потенциал и увеличить международное влияние. Ушаков был не просто великим командиром, но и проявлял свои человеческие качества в выстраивании отношений с подчинёнными, за которых всегда переживал всем сердцем. С памятника Ушакову начнётся аллея морской славы в сквере Главного Адмиралтейства.

После открытия памятника глава Минобороны вручил государственные награды военнослужащим ВМФ, которые проявили героизм при выполнении боевых задач в рамках спецоперации. Военные получили ордена «Александра Невского», «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали «Суворова».