Власти Днепропетровска ищут новую дату рождения города «назло» Екатерине II

Администрация города Днепра по инициативе мэра Бориса Филатова намерена изменить общепринятую дату основания города, которая сейчас связана с указом Екатерины II в 1776 году. Об этом заявил заместитель мэра Андрей Денисенко на первом заседании рабочей группы, созданной для определения новой и «объективной» исторической даты.

«Нам годами навязывали ложную дату основания Днепра — 1776, якобы с подачи русской царицы Екатерины II. <...> В Днепре до сих пор распространено мнение, что его основала Екатерина II. Это результат десятилетий колониальной пропаганды», — подчеркнул Денисенко.

Чиновник утверждает, что задолго до XVIII века на месте современного Днепра существовала казацкая агломерация, известная как «город трёх переправ», что, по его мнению, должно стать основанием для пересмотра официальной хронологии. Однако конкретная альтернативная дата пока не названа — рабочей группе предстоит определить её на основе «научной истины».

Для изменения даты основания потребуется решение Днепровского городского совета. Исторически город был основан как Екатеринослав по указу Екатерины II, затем в советское время переименован в Днепропетровск, а в 2016 году, в рамках декоммунизации, получил нынешнее название — Днепр.