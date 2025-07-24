На Украине призвали дерусифицировать название двух областей

На Украине после завершения военных действий хотят переименовать две области — Днепропетровскую и Кировоградскую, Дерусифицировать название регионов предложил глава института Нацпамяти Украины Александр Алфёров. По его словам, процесс переименования требует внесения изменений в Конституцию, что сейчас невозможно.

«Сегодня мы имеем прекрасные переименования этих областных центров: город Днепр и город Кропивницкий. И сегодня это процедура, которая лежит в плоскости изменения Конституции. К большому сожалению, изменения сегодня невозможны», — сказал Алфёров.

Он упомянул, что Кировоградская область может быть переименована в Кропивницкую или Сичеславскую.