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Регион
24 июля, 11:47

На Украине призвали дерусифицировать название двух областей

На Украине предложили переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области

Вид на Кривой Рог, город в Днепропетровской области Украины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skynight87

Вид на Кривой Рог, город в Днепропетровской области Украины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skynight87

На Украине после завершения военных действий хотят переименовать две области — Днепропетровскую и Кировоградскую, Дерусифицировать название регионов предложил глава института Нацпамяти Украины Александр Алфёров. По его словам, процесс переименования требует внесения изменений в Конституцию, что сейчас невозможно.

«Сегодня мы имеем прекрасные переименования этих областных центров: город Днепр и город Кропивницкий. И сегодня это процедура, которая лежит в плоскости изменения Конституции. К большому сожалению, изменения сегодня невозможны», — сказал Алфёров.

Он упомянул, что Кировоградская область может быть переименована в Кропивницкую или Сичеславскую.

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Ранее сообщалось, что недавно назначенная на должность уполномоченного по защите украинского языка Елена Ивановская выступила с инициативой исключения русского языка из текста Конституции Украины. Она аргументировала это тем, что в условиях военного конфликта русский язык, по её мнению, используется для дестабилизации ситуации в стране, и подчеркнула необходимость адаптации языковой политики к сложившимся обстоятельствам.

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Полина Никифорова
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