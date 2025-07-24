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24 июля, 08:08

Декоммунизация наоборот: В Одесской области переименовали улицы в честь националистов

В Одесской области сменили названия улиц, связанных с украинскими националистами

Одесса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Vasylyev

Одесса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Vasylyev

Несколько улиц в Дальницкой общине Одесской области, носивших имена украинских исторических деятелей, получили «нейтральные» названия. Об этом сообщает местное издание «Думская».

«В честь таких героев нашей страны должны быть центральные улицы, а не закоулки. Где по три дома вся улица, это скорее насмешка», — пояснил решение глава общины Сергей Крутюк в комментарии изданию.

Среди переименованных оказались улицы, названные в честь Романа Шухевича (лидера организации УПА*) и поэта Юрия Липы. По словам чиновника, новые наименования выбраны как временное решение до момента, когда эти «‎‎исторические личности удостоятся более значимых объектов для наименования».

Напомним, что в июле 2023 года на Украине вступил в силу закон «О деколонизации топонимов», требующий замены названий, связанных с Россией и советским периодом. Процесс переименований начался ещё в 2015 году после принятия закона о «декоммунизации», предусматривавшего также демонтаж советских памятников.

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Ранее сообщалось, что недавно назначенная на должность уполномоченного по защите украинского языка Елена Ивановская выступила с инициативой исключения русского языка из текста Конституции Украины. Она аргументировала это тем, что в условиях военного конфликта русский язык, по её мнению, используется для дестабилизации ситуации в стране, и подчеркнула необходимость адаптации языковой политики к сложившимся обстоятельствам.

*Экстремистские организации, запрещённые на территории РФ.

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Алиса Хуссаин
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