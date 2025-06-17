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17 июня, 06:10

Киевский режим переименовал сорт черешни, носившей имя легендарного советского лётчика

Рогов: На Украине переименовали советский сорт черешни «Валерий Чкалов»

Лётчик Валерий Чкалов с черешней. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Лётчик Валерий Чкалов с черешней. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Власти Украины продолжают курс на «декоммунизацию», переименовывая советские названия. Как сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов, под эту кампанию попал и сорт черешни «Валерий Чкалов».

«[Они] переименовали легендарный сорт черешни «Валерий Чкалов» в честь террористов Буданова* и Малюка*», написал Рогов в своём телеграм-канале.

Он также прикрепил к публикации фотографию, на которой видно, что теперь эта черешня продаётся под названиями «Генерал Буданов*» и «Генерал Малюк*», выразив своё негативное отношение к подобному решению.

Стоит отметить, что сорт «Валерий Чкалов» был выведен в СССР совместными усилиями учёных из Тамбовской области и Мелитопольской опытной станции садоводства.

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Ранее сообщалось, что украинская футбольная команда Odesa Football Media расторгла контракт с молодым тиктокером Попружным после громкого скандала, связанного с русским языком. Спортсмен признал, что русский – его родной язык, а инцидент был вызван эмоциональной реакцией. Конфликт возник, когда Попружный публично выразил недовольство использованием русского языка на поле со стороны украинского нападающего Евгения Селезнёва, известного по выступлениям за «Шахтёр» и «Днепр». Видеозапись словесной перепалки тиктокер разместил в своем аккаунте.

* Внесёны в России в перечень террористов и экстремистов.

Алиса Хуссаин
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