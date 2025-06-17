Власти Украины продолжают курс на «декоммунизацию», переименовывая советские названия. Как сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов, под эту кампанию попал и сорт черешни «Валерий Чкалов».

«[Они] переименовали легендарный сорт черешни «Валерий Чкалов» в честь террористов Буданова* и Малюка*», — написал Рогов в своём телеграм-канале.

Он также прикрепил к публикации фотографию, на которой видно, что теперь эта черешня продаётся под названиями «Генерал Буданов*» и «Генерал Малюк*», выразив своё негативное отношение к подобному решению.

Стоит отметить, что сорт «Валерий Чкалов» был выведен в СССР совместными усилиями учёных из Тамбовской области и Мелитопольской опытной станции садоводства.