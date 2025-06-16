Хлеб на Украине стал недоступным товаром из-за рекордного подорожания

На Украине цена на ржаной хлеб почти удвоилась по сравнению с прошлым годом. В стране ожидают острого дефицита ржи. Об этом пишет украинское издание «Фокус».

«Половинка бородинского хлеба обойдётся в 40 гривен — чуть меньше $1. 1 кг ржаного хлеба стоит почти $2. Для многих украинцев с низкими доходами это становится почти невозможной покупкой», — отмечает эксперт Всемирного банка Оксана Руженкова.

Ситуация усугубляется критическим сокращением посевных площадей ржи. Прогнозы показывают, что в следующем году в стране может возникнуть стопроцентный дефицит этой культуры. Например, цена за 1 кг бородинского хлеба в 2024 году составит $1, а в июне 2025 года — уже $2.

Кроме того, по данным украинских СМИ, рекорды устанавливают и цены на лук, куриное мясо и яйца. Эти продукты подорожали на 80%.