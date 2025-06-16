Хлеб на Украине стал недоступным товаром из-за рекордного подорожания
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На Украине цена на ржаной хлеб почти удвоилась по сравнению с прошлым годом. В стране ожидают острого дефицита ржи. Об этом пишет украинское издание «Фокус».
«Половинка бородинского хлеба обойдётся в 40 гривен — чуть меньше $1. 1 кг ржаного хлеба стоит почти $2. Для многих украинцев с низкими доходами это становится почти невозможной покупкой», — отмечает эксперт Всемирного банка Оксана Руженкова.
Ситуация усугубляется критическим сокращением посевных площадей ржи. Прогнозы показывают, что в следующем году в стране может возникнуть стопроцентный дефицит этой культуры. Например, цена за 1 кг бородинского хлеба в 2024 году составит $1, а в июне 2025 года — уже $2.
Кроме того, по данным украинских СМИ, рекорды устанавливают и цены на лук, куриное мясо и яйца. Эти продукты подорожали на 80%.
Как сообщал Life.ru, за последний год продуктовая корзина на Украине подорожала на 22%. Помимо хлеба, существенно выросли цены на овощи, фрукты и молоко.