Пищевая лихорадка: За год украинская продуктовая корзина подорожала на 22%, яйца — на 86%

На Украине значительно подорожали продукты питания и безалкогольные напитки. За прошедший год, к маю 2024-го, их стоимость в среднем увеличилась на 22,1%. Такие данные, основанные на государственной статистике, приводит агентство РБК-Украина.

Наиболее ощутимый удар пришёлся по ценам на яйца, которые взлетели на 86%. Среди других категорий, существенно прибавивших в цене: овощи (+35,4%), фрукты (+33,5%), а также хлеб (+22,3%) и молоко (+22%).