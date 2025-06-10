Пищевая лихорадка: За год украинская продуктовая корзина подорожала на 22%, яйца — на 86%
РБК-Украина: Продукты на Украине за год стали дороже на 22%
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На Украине значительно подорожали продукты питания и безалкогольные напитки. За прошедший год, к маю 2024-го, их стоимость в среднем увеличилась на 22,1%. Такие данные, основанные на государственной статистике, приводит агентство РБК-Украина.
Наиболее ощутимый удар пришёлся по ценам на яйца, которые взлетели на 86%. Среди других категорий, существенно прибавивших в цене: овощи (+35,4%), фрукты (+33,5%), а также хлеб (+22,3%) и молоко (+22%).
Этот скачок цен на базовые продукты происходит на фоне общей инфляционной динамики. Ранее Национальный банк Украины отмечал, что в марте годовой показатель инфляции по стране достиг 14,6%, продолжая набирать темп в первом квартале.
Власти Украины уже много лет пытаются убедить общество в том, что вступление в Евросоюз решит все эти проблемы, а в стране мигом установятся высокие зарплаты и низкие цены. Однако противников её интеграции полно даже в самом ЕС. К примеру, Венгрия выступает категорически против, указывая, что Киев рвётся туда, потому что ему очень нужны деньги. Недавний союзник в лице Польши теперь тоже не хочет видеть страну членом блока. Примечательно, что странам-участницам ЕС идея с Украиной не нравится, но сам Брюссель от неё в восторге. Там время от времени звучат призывы поскорее принять Киев в «дружную европейскую семью».