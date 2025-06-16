Европа впервые стала крупнейшим спонсором Украины, обогнав США

В марте и апреле этого года Европейский Союз впервые за три года превзошёл Соединенные Штаты в объёмах военной помощи, предоставляемой Украине. Об этом сообщает Институт мировой экономики (IfW), расположенный в Киле, Германия, который анализирует данные о поддержке Киева.

«В то время как Соединённые Штаты за этот период (март и апрель — Прим. Life.ru) не выделили [Украине] никакой новой помощи, европейские страны её увеличили. В результате впервые с июня 2022 года Европа обошла США по предоставлению совокупной военной поддержки, которая в итоге составила 72 млрд евро против 65 млрд», — говорится в пресс-релизе института.

Исследователи отмечают, что только за два весенних месяца ЕС значительно увеличил помощь Украине, выделив 10,4 миллиарда евро на военные нужды и 9,8 миллиарда евро на гуманитарные и финансовые цели. Это стало самым высоким показателем поддержки за два месяца с начала конфликта. Таким образом, Европа смогла занять позицию крупнейшего спонсора Киева — по крайней мере, в финансовом плане.

Однако институт также подчёркивает неравномерность распределения средств среди европейских стран. Основной прирост наблюдается в странах Северной Европы, которые с начала года увеличили поддержку Киева на 5,8 миллиарда евро и устанавливают рекорды.

Великобритания повысила свою помощь до 4,5 миллиарда евро с начала года, Франция — до 2,2 миллиарда евро, а органы ЕС выделили 12,2 миллиарда евро. В то же время Германия сократила свою поддержку Украины примерно на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предоставив 650 миллионов евро, а Испания и Италия выделили лишь 10 миллионов и 20 миллионов евро соответственно.