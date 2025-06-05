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5 июня, 10:46

«Давайте стремиться к миру»: Во Франции призвали прекратить спонсировать ВСУ

Лидер партии «Патриоты» Филиппо призвал Париж прекратить поставки оружия Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

Флориан Филиппо, возглавляющий французскую партию «Патриоты», призвал Париж остановить военную и финансовую поддержку Киева. Об этом он сообщил в соцсети X.

«А сколько всего «французских солдат» на Украине? Давайте прекратим участвовать в этом конфликте, давайте стремиться к миру, прекратив все поставки оружия, денег и военнослужащих!» — написал лидер партии.

Комментарий последовал после информации о пропаже на территории Украины французского наёмника.

Британский наёмник получил в России срок за участие в боях на стороне ВСУ
Британский наёмник получил в России срок за участие в боях на стороне ВСУ

Ранее сообщалось, что при проведении операции по освобождению населённого пункта Богатырь в ДНР российскими подразделениями под обстрел попали иностранные наёмники. По предварительной информации, в их числе могли быть солдаты из Франции и Великобритании.

Ольга Сливченко
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