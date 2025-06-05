«Давайте стремиться к миру»: Во Франции призвали прекратить спонсировать ВСУ

Флориан Филиппо, возглавляющий французскую партию «Патриоты», призвал Париж остановить военную и финансовую поддержку Киева. Об этом он сообщил в соцсети X.

«А сколько всего «французских солдат» на Украине? Давайте прекратим участвовать в этом конфликте, давайте стремиться к миру, прекратив все поставки оружия, денег и военнослужащих!» — написал лидер партии.

Комментарий последовал после информации о пропаже на территории Украины французского наёмника.