Украинский Институт национальной памяти призвал власти «декоммунизировать» объекты, связанные с Бородинской битвой, считая их пропагандой «российского империализма». Об этом свидетельствуют материалы учреждения, с которыми ознакомилось агентство ТАСС.

«Институт требует от местных властей на Украине провести «декоммунизацию» всех объектов, так или иначе связанных с памятью о Бородинской битве, чтобы исполнить требования действующего законодательства», — говорится в публикации.

На Украине утверждают, что Бородинское сражение 1812 года, в котором участвовали украинские военные формирования, включая Сумский, Ахтырский и Изюмский гусарские полки, представляет собой элемент российской имперской пропаганды.

Политика переименований и борьбы с памятниками, связанными с советским и российским историческим наследием, проводится на Украине с 2015 года после принятия соответствующего законодательства. С 2022 года этот процесс значительно активизировался, сопровождаясь системным вытеснением русского языка и всего, что связано с историей России и СССР.

В рамках этой кампании по всей стране демонтируются памятники российским деятелям, переименовываются улицы, носящие имена русских писателей, художников и учёных, а также устраняются упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.