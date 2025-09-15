Владимир Путин
15 сентября, 12:03

Украине не хватило денег на патрули для борьбы с русским языком

Омбудсмен Иванковская: Языковые патрули на Украине прекращают работу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena_Suvorova

На Украине перестанут работать языковые патрули, которые предлагают русскоговорящим гражданам пройти курсы украинского языка. Причина ликвидации программы проста — на неё просто нет денег. Об этом рассказала языковой омбудсмен Незалежной Елена Ивановская.

«Государство сегодня вынуждено сосредоточить основные ресурсы на финансировании оборонного сектора, поэтому не имеет достаточных возможностей для полноценного обеспечения языковых программ. В таких условиях введение механизмов контроля, в частности, языковых патрулей, может восприниматься как давление и даже вызвать дестабилизацию», — заявила Иванковская.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не предоставит русскому языку на Украине статус государственного. Он подчеркнул, что единственным государственным языком страны является украинский.

Полина Никифорова
