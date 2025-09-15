Украине не хватило денег на патрули для борьбы с русским языком

На Украине перестанут работать языковые патрули, которые предлагают русскоговорящим гражданам пройти курсы украинского языка. Причина ликвидации программы проста — на неё просто нет денег. Об этом рассказала языковой омбудсмен Незалежной Елена Ивановская.

«Государство сегодня вынуждено сосредоточить основные ресурсы на финансировании оборонного сектора, поэтому не имеет достаточных возможностей для полноценного обеспечения языковых программ. В таких условиях введение механизмов контроля, в частности, языковых патрулей, может восприниматься как давление и даже вызвать дестабилизацию», — заявила Иванковская.