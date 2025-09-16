Большинство жителей Украины продолжают использовать русский язык в повседневной жизни, несмотря на давление. О попытках ввести в стране языковые патрули в разговоре с Life.ru высказался депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Депутат Евгений Ревенко про попытку ввести на Украине языковые патрули. Видео © Life.ru

«Это напоминает бешеную собаку, которая пытается, волчком крутясь, укусить собственный хвост. Очевидно, что это уже полное безумие, потому что в массе своей украинцы говорят на русском, а теперь их начинают преследовать за родной язык», — сказал он.

Парламентарий отметил, что ещё в 2007–2008 годах, когда он работал на Украине журналистом, в быту там звучал в основном русский язык. Украинская речь, по словам Ревенко, чаще слышалась только в государственных СМИ, в то время как в Киеве, центральных регионах, а также на юго-востоке и в Крыму повседневным оставался именно русский.

По словам депутата, молодёжь, которая продолжает говорить на русском, «тянется к великой стране и великому языку». Он подчеркнул, что такие попытки преследования являются проявлением «жуткого укронацизма», с которым Россия намерена бороться.