«Тянется к великой стране»: В Госдуме объяснили, почему украинская молодёжь говорит на русском
Депутат Ревенко: Большинство украинцев дома продолжают говорить по-русски
Обложка © Life.ru
Большинство жителей Украины продолжают использовать русский язык в повседневной жизни, несмотря на давление. О попытках ввести в стране языковые патрули в разговоре с Life.ru высказался депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Депутат Евгений Ревенко про попытку ввести на Украине языковые патрули. Видео © Life.ru
«Это напоминает бешеную собаку, которая пытается, волчком крутясь, укусить собственный хвост. Очевидно, что это уже полное безумие, потому что в массе своей украинцы говорят на русском, а теперь их начинают преследовать за родной язык», — сказал он.
Парламентарий отметил, что ещё в 2007–2008 годах, когда он работал на Украине журналистом, в быту там звучал в основном русский язык. Украинская речь, по словам Ревенко, чаще слышалась только в государственных СМИ, в то время как в Киеве, центральных регионах, а также на юго-востоке и в Крыму повседневным оставался именно русский.
По словам депутата, молодёжь, которая продолжает говорить на русском, «тянется к великой стране и великому языку». Он подчеркнул, что такие попытки преследования являются проявлением «жуткого укронацизма», с которым Россия намерена бороться.
Ранее стало известно, что в Ивано-Франковске заметно выросло использование русского языка. В связи с этим местные власти планируют ввести так называемых языковых инспекторов. Мэр города считает распространение русского языка проблемой не только для Ивано-Франковска, но и для всей Украины. Впрочем, попытки искоренить русский язык киевскому режиму не удаются. Накануне даже мовный омбудсмен Незалежной оправдалась за то, что её дочь ведёт свои соцсети на великом и могучем.