Мовный омбудсмен Украины оправдалась за посты дочери на русском
Украинский языковой омбудсмен объяснила, почему её дочь использует русский
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tetxu
Языковому омбудсмену Украины Елене Ивановской пришлось объясняться, почему её дочь ведёт страницы в социальных сетях на русском языке. Об этом инциденте сообщает украинское издание Страна.ua.
По словам Ивановской, девочка выбирала русский, поскольку именно на нём общались её друзья. Она добавила, что многие украинские подростки предпочитают его украинскому языку в общении.
«Подростков читают в соцсетях такие же подростки, как и они. Я говорю дочери: «София, ну как так? Зачем это?». А она: «Мама, кто же меня будет читать, если они все — русскоязычные?». Я ей отвечаю, что стоит становиться такой интересной, чтобы тебя и читали, и обсуждали на украинском», — рассказала омбудсмен.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что не предоставит русскому языку на Украине статус государственного. Он подчеркнул, что единственным государственным языком страны является украинский.