«Брать за шкирку»: Комаровский предложил публично наказывать за разжигание розни на Украине

Разжигание розни в публичном пространстве должно пресекаться, а виновные — наказываться открыто. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону* рассказал доктор Евгений Комаровский.

«За разжигание розни между людьми в публичном пространстве — нужно брать за шкирку и наказывать публично. Это просто враги. Это те люди, из-за которых потом не вернутся. Я не понимаю, почему государство на это не реагирует на прямые нарушения Конституции каждый день», — отметил Комаровский.

По словам врача, критика русскоязычных украинцев и постоянные конфликты в обществе создают напряжение и препятствуют возвращению людей к нормальной жизни.

Евгений Олегович Комаровский — украинский врач-педиатр, популярный детский доктор и телеведущий. Известен благодаря рекомендациям по уходу за детьми и профилактике заболеваний. Автор книг и видеороликов на тему здоровья.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.