«Кот или кит?» Захарову повеселила паника Киева из-за перехода украинцев на русский язык

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская заявила, что в её стране выросло число граждан, которые говорят на русском языке. Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала такое заявление «новостями биполярки» и поинтересовалась, каким образом в Киеве ведут подсчёт.

«Новости биполярки. Как они ведут подсчёт, интересно? Встраивают камеры в санузлах и слушают, на каком языке люди в душе поют? Устанавливают на кассах детекторы лжи с вопросом «кот или кит?», — предалась фантазиям дипломат в своём телеграм-канале.

Представитель МИД РФ также предположила, что для подсчёта русскоязычных граждан украинские эксперты бегают по улицам с миелофоном для чтения мыслей прохожих.

Ранее языковой омбудсмен на Украине заявила, что в стране растёт число русскоязычных граждан. Она назвала тревожной такую тенденцию, списав её на «привыкание к войне». При этом Ивановская отметила, что государство не праве указывать людям, на каком языке им говорить. Кроме того, недавно там были упразднены языковые патрули, предлагавшие русскоязычным научиться говорить на мове.