«Тревожный сигнал»: Омбудсмен пожаловалась на растущее число русскоязычных на Украине

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что на Украине вновь растёт число людей, использующих русский язык, в первую очередь в образовательной сфере. Она охарактеризовала это как «откат» по отношению к тем, кто говорит на украинском.

«Да, определённый откат есть, прежде всего в сфере образования. И это очень тревожный сигнал. В 2022 году мы все были настороже: прислушивались к речи каждого», — сказала Ивановская в интервью «РБК-Украина».

Омбудсмен объясняет наблюдаемую ситуацию психологическим аспектом – «привыканием к войне», но считает её опасной. Она также подчёркивает, что Украина, как демократическое государство, не имеет права диктовать гражданам, на каком языке им общаться, в том числе матерям с детьми. По её мнению, любые формы принуждения или жёстких мер в этой области недопустимы, но считает, что языковое воспитание должно начинаться с самого раннего возраста.

По мнению Ивановской, нынешнее положение дел с защитой украинского языка нельзя назвать ни идеальным, ни катастрофическим. Она подчеркнула, что языковое законодательство Украины, хотя и существует, нуждается в доработке, обновлении и приведении в соответствие с текущей ситуацией.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не предоставит русскому языку на Украине статус государственного. Он подчеркнул, что единственным государственным языком страны является украинский.