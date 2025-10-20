«Обчистили» не только Лувр: Топ-7 самых наглых и дерзких ограблений музеев в XXI веке

В воскресенье, 19 октября, примерно в 12 часов 40 минут, стало известно, что главный музей Парижа, Лувр, ограбили. Пострадали фамильные драгоценности Наполеона. Если быть совсем точными, украшения императрицы Евгении, жены императора. Речь идёт о собственности семьи Наполеона III. Грабители управились за семь минут, использовали жилеты рабочих, гидроподъёмник, а на «шухере» стояли подельники на скутерах. Французская полиция ищет супостатов по всей стране. Пока нашли тиару императрицы Евгении, которую воры выбросили в суматохе и немного поломали. Но Лувр — не единственный музей, пострадавший от преступников. Собрали топ музейных ограблений в материале.

Оксфордское ограбление 2020 года

В Оксфорде украли много картин в 2020 году. Следственные действия продолжаются. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FenlioQ

Оксфорд — это не только крупнейший английский университет. Это целый город. В нём есть множество учебных заведений, например колледж Крайст-Чёрч. И при этом колледже есть галерея. В год коронавируса неизвестные проникли туда и вынесли три картины общей стоимостью 12 миллионов долларов. Это картина Аннибале Караччи «Пьющий мальчик» 1580-х годов, картина Антониса Ван Дейка «Солдат на коне» 1616 года и картина Сальватора Розы «Скалистое побережье с солдатами, изучающими карту» 1640-х годов. Похитителей не нашли, зато в 2024-м в Румынии обнаружили полотно Сальватора Розы. Две оставшиеся картины могут быть где угодно.

Кража за одну минуту в 2018 году

Кражи музейных экспонатов происходят относительно редко и по заказу теневых миллиардеров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / tasha_lyubina

В 2018 году в Венеции проходила выставка «Сокровища моголов и махараджей: из собрания Аль Тони». Локация — знаменитый Дворец дожей, резное готическое палаццо рядом с мостом Вздохов. В последний день из музея пропали пара серёг и брошь. Не помогли ни сигнализация, ни охрана, ни усиленное бронестекло из Катара от владельцев драгоценностей. Ограбление длилось ровно 60 секунд. Долгое время полиция была в замешательстве, но потом вышла на ОПГ «Розовые пантеры». Ворами оказались несколько граждан бывшей Югославии. Винко Томич, Звонко Гргич, Челимир Грбавас, Владимир Дюркин, Драган Младенович и Горан Перович. Всем им было за 45. Главаря, Томича, задержали вместе с Гргичем и Грбавасом, судили в Венеции. А вот Младенович и Перович бежали в Сербию, где законы ЕС не действуют, и скрылись от правосудия.

«Человек-паук» украл 5 картин в 2010 году

В 2010 году один из музейных грабителей посмотрел фильмы франшизы «Миссия невыполнима» и украл 5 картин. Фото © Shutterstock / FOTODOM / UlyssePixel

И снова Франция! В 2010 году от грабителей пострадал Музей современного искусства в Париже. Вернее, от одного грабителя. Вьеран Томич в одиночку вынес пять картин. Он шесть дней подряд раскручивал болты на оконной раме в верхней части музея. А на седьмые сутки ночью пришёл к музею с альпинистским оборудованием (отсюда прозвище) и украл полотна Пикассо, Матисса, Брака, Леже и Модильяни. Заказали Томичу только Леже, но другими произведениями искусства вор оказался просто заворожён. Стоимость картин оценивается в 100 миллионов евро, но «человек-паук» продал их всего за 40 тысяч. Картины до сих пор не нашли, а вора посадили в тюрьму.

Похищение картины Мунка «Крик» 2004 года

Картину Эдварда Мунка «Крик» похищали не один раз. Это культовое полотно. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

У картины «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка есть несколько авторских версий. Самая первая датируется 1893 годом. Но есть и другая, написанная в 1910 году. Именно она хранилась в музее Мунка в Осло. В 2004 году грабители в масках на глазах у всего честного народа зашли в этот музей, вынесли «Крик» и ещё одну картину, «Мадонну», а потом скрылись. В 2005 году полиция поймала преступников, а картины обнаружили в 2006-м. Они были совсем немного повреждены, но реставрация всё поправила.

Ограбление музея Ван Гога в 2002 году

В 2002 году ценные экспонаты украли из музея Ван Гога. Это было не просто смело... Картина «Вид на море у Схевенингена». Фото © Wikipedia

В столице Голландии, Амстердаме, в 2002 году из музея Ван Гога были похищены два важных полотна. «Вид на море у Схевенингена» 1882 года и «Паства выходит из реформистской церкви в Ньюнене» 1884–1885 годов. Все они принадлежат кисти Винсента Ван Гога. Похитителей было двое, они пробили крышу кувалдами, а потом спустились по складной лестнице. Воров вскоре арестовали. Но картины считались утраченными до 2016 года, когда внезапно «нашлись» у боссов неаполитанской мафии.

Сёрферы разграбили Американский музей естественной истории в 1964 году

В 1964 году сёрферы похитили несколько по-настоящему дорогих вещей из Американского музея естественной истории. Сапфир «Звезда Индии». Фото © Wikipedia / Vicpeters

Двадцатилетние Аллан Кун и Роджер Кларк жили в Майами. До Нью-Йорка оттуда около 18 часов на машине (с поездами в США плохо). Друзья-сёрферы решили развлечься. Они поехали в Нью-Йорк, нашли Американский музей естественной истории, разрезали окно на четвёртом этаже стеклорезом, смотали всё скотчем, чтобы не пошёл «дождь» из осколков, и вынесли целую гору драгоценных камней. В том числе сапфир «Звезда Индии» на 563 карата, рубин «Звезда ДеЛонга» на 100 каратов, чёрный сапфир «Полуночная звезда» на 116 каратов... Воришек поймали через два дня, но какие-то камни те успели продать.

Кража «Моны Лизы» в 1911 году

Самое легендарное музейное ограбление XX века: конечно, оно связано с картиной «Мона Лиза». Фото © ТАСС / EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Завершаем подборку ограблением Лувра, которое произошло 114 лет назад. В 1911 году из этого многострадального музея украли картину Леонардо Да Винчи «Мона Лиза». Найти вора сразу не удалось, зато подозревали даже поэта Гийома Аполлинера и художника Пабло Пикассо. В 1913 году грабитель сам раскрыл себя. Он связался со скупщиком картин из Флоренции. Тот сразу заподозрил неладное. Вора поймали — это был бывший сотрудник музея, маляр, который вынес картину под одеждой.

Интересные факты о Лувре

Французский музей Лувр известен не только тем, что из него часто что-то воруют. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Figurnyi

Предлагаем завершить материал на позитивной ноте. Лувр — один из самых легендарных в мире музеев. Характерная стеклянная пирамида виднеется и во «Франкофонии» Сокурова, и в триллере «Код да Винчи» Рона Ховарда. Но музей хранит в себе ещё больше тайн. Собрали несколько интересных фактов о Лувре.

Это самый большой по площади музей в мире. И самый посещаемый музей в мире! Принимает около 10 миллионов туристов каждый год. В Арабских Эмиратах есть Лувр Абу-Даби. Это официальное отделение главного Лувра. Тем не менее в Лувре экспонатов меньше, чем в Эрмитаже. Лувр раньше был рыцарским замком, первую башню возвели в 1190 году. В Лувре находится Министерство финансов Франции. Начинающим художникам официально можно копировать оригиналы из Лувра, но только в определённые часы.