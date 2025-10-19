Российский коллекционер назвал обчистивших Лувр грабителей дилетантами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter
Грабители, совершившие кражу в парижском Лувре, действовали непрофессионально. По словам коллекционера и сооснователя Московского аукционного дома Сергея Подстаницкого, опытные преступники знают о высокой вероятности задержания при ограблении музеев. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».
«Музеи грабят в основном непрофессионалы в силу того, что профессионалы прекрасно знают, что попасться на музейном ограблении слишком легко и просто», — рассказал эксперт.
Подстаницкий также отметил, что похищенные ценности будет крайне сложно реализовать или выставить на аукционах по их реальной стоимости.
«Скорее, это могут быть истории со страховками или с получением выкупа. Но все эти версии про то, что это могут быть какие-то тайные коллекционеры и прочее — полнейшая мифология. Сколько ни крали таких известных вещей из музеев, потом выяснялось, что это работа абсолютных дилетантов», — заявил коллекционер.
Напомним, ограбление в знаменитом музее произошло сегодня утром. По оперативным данным, в здание через грузовой лифт проникли двое преступников, а их сообщник ожидал снаружи. Были украдены девять драгоценностей из коллекции Наполеона и императрицы. После совершения кражи вся группа скрылась с места преступления — всё это заняло у злоумышленников семь минут.
