Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 10:47

Грабители вынесли из Лувра «бесценные драгоценности» всего за семь минут

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Ограбление Лувра в Париже произошло всего за семь минут. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, слова которого цитирует издание Le Parisien. По мнению бывшего префекта полиции Парижа, в данном случае «очевидно, действовала группа, которая предварительно изучила ситуацию».

«По его словам, они украли «бесценные драгоценности», — говорится в публикации.

Кроме того, стало известно об обнаружении одного из похищенных драгоценностей неподалёку от музея. Речь идёт о сломанной короне императрицы Евгении Богарне — супруге Наполеона III.

Появилось видео из обчищенного грабителями Лувра, внутри работает полиция
Появилось видео из обчищенного грабителями Лувра, внутри работает полиция

Напомним, что сегодня министр культуры Франции Рашида Дати сообщила о факте ограбления Лувра. По имеющейся информации, из музея были похищены девять ценных предметов, связанных с именами Наполеона и императрицы. В связи с произошедшим музей был закрыт для посещения на весь день.

Всё самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Франция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar