Грабители вынесли из Лувра «бесценные драгоценности» всего за семь минут
Обложка © Wikipedia
Ограбление Лувра в Париже произошло всего за семь минут. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, слова которого цитирует издание Le Parisien. По мнению бывшего префекта полиции Парижа, в данном случае «очевидно, действовала группа, которая предварительно изучила ситуацию».
«По его словам, они украли «бесценные драгоценности», — говорится в публикации.
Кроме того, стало известно об обнаружении одного из похищенных драгоценностей неподалёку от музея. Речь идёт о сломанной короне императрицы Евгении Богарне — супруге Наполеона III.
Напомним, что сегодня министр культуры Франции Рашида Дати сообщила о факте ограбления Лувра. По имеющейся информации, из музея были похищены девять ценных предметов, связанных с именами Наполеона и императрицы. В связи с произошедшим музей был закрыт для посещения на весь день.
