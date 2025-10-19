Грабители вынесли из Лувра «бесценные драгоценности» всего за семь минут

Ограбление Лувра в Париже произошло всего за семь минут. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, слова которого цитирует издание Le Parisien. По мнению бывшего префекта полиции Парижа, в данном случае «очевидно, действовала группа, которая предварительно изучила ситуацию».

«По его словам, они украли «бесценные драгоценности», — говорится в публикации.

Кроме того, стало известно об обнаружении одного из похищенных драгоценностей неподалёку от музея. Речь идёт о сломанной короне императрицы Евгении Богарне — супруге Наполеона III.