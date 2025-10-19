Грабители похитили из Лувра девять драгоценностей Наполеона

Из Лувра похитили девять ценных предметов, принадлежавших Наполеону Бонапарту и императрице. Знаменитый музей будет закрыт в течение всего дня. Об этом информирует газета Le Parisien.

Как сообщает издание, среди украденного — ожерелье, брошь, тиара и другие ювелирные изделия из коллекции монархов. Все эти экспонаты находились в витринах, посвящённых Наполеону и французским королям. По данным внутреннего источника музея, знаменитый бриллиант «Регент» — самый крупный в коллекции массой свыше 140 карат — злоумышленникам забрать не удалось. Точный размер ущерба пока не установлен.

Напомним, об ограблении Лувра стало известно сегодня. Соответствующее заявление сделала глава Министерства культуры Франции Рашида Дати.