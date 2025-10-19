Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 10:00

Грабители похитили из Лувра девять драгоценностей Наполеона

Бриллиант «Регент», который по неизвестной причине злоумышленники не тронули. Обложка © Wikipedia.org / Shonagon

Бриллиант «Регент», который по неизвестной причине злоумышленники не тронули. Обложка © Wikipedia.org / Shonagon

Из Лувра похитили девять ценных предметов, принадлежавших Наполеону Бонапарту и императрице. Знаменитый музей будет закрыт в течение всего дня. Об этом информирует газета Le Parisien.

Как сообщает издание, среди украденного — ожерелье, брошь, тиара и другие ювелирные изделия из коллекции монархов. Все эти экспонаты находились в витринах, посвящённых Наполеону и французским королям. По данным внутреннего источника музея, знаменитый бриллиант «Регент» — самый крупный в коллекции массой свыше 140 карат — злоумышленникам забрать не удалось. Точный размер ущерба пока не установлен.

Звезда вирусного мема про «Бентли» стала жертвой ограбления в Лондоне
Звезда вирусного мема про «Бентли» стала жертвой ограбления в Лондоне

Напомним, об ограблении Лувра стало известно сегодня. Соответствующее заявление сделала глава Министерства культуры Франции Рашида Дати.

Всё самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Франция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar