Звезда вирусного мема про «Бентли» стала жертвой ограбления в Лондоне

Российскую модель Аллу Брулетову, прославившуюся благодаря мему про Bentley, ограбили в Лондоне. Инцидент произошёл в её квартире, куда злоумышленники проникли через окно, рассказала девушка на странице в социальной сети.





По словам Брулетовой, преступники перевернули всё в помещении. Очевидцы заметили подозрительную активность и сразу вызвали полицию. На момент ограбления модель находилась дома, она не пострадала. Правоохранители оперативно отреагировали и задержали одного из грабителей.

Брулетова обрела известность после публикации ролика с демонстрацией своего Bentley. Это видео вызвало множество пародий, где пользователи в аналогичной манере показывали свои автомобили.