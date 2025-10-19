Сектор Газа
19 октября, 09:42

В Париже ограбили Лувр

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Figurnyi

В знаменитом парижском музее Лувр произошло ограбление. Об инциденте сообщила министр культуры Франции Рашида Дати в социальной сети X.

«Ограбление произошло сегодня утром в Лувре. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией. Проводятся следственные действия», — написала она.

Лувр, являющийся одним из крупнейших и самых популярных художественных музеев планеты, постоянно находится в фокусе внимания служб безопасности. Его богатейшая коллекция, которая включает бесценные произведения от античности до XIX века, неоднократно становилась мишенью для преступников. Наиболее известный инцидент — кража «Моны Лизы» Леонардо да Винчи в 1911 году, когда картина пропала на два года. Это событие навсегда осталось в истории музея как пример уязвимости даже самых защищенных собраний.

Ранее Life.ru рассказывал, как по делу об ограблении столичного отделения «Почты России» почти на пять миллионов рублей арестовали 67-летнего пенсионера. Пожилой мужчина делил куш с четырьмя подельниками, которых тоже задержали.

