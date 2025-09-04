Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 14:13

Во Франции музей фарфора обокрали на 10 млн в день визита Зеленского

Paris Match: Национальный музей фарфора во Франции обокрали на €9,5 млн

Обложка © Wikipedia / Croquant

Обложка © Wikipedia / Croquant

Во французском городе Лимож ночью ограбили Национальный музей фарфора имени Адриана Дюбуше, пишет журнал Paris Match. Предварительный ущерб оценили в €9,5 млн.

Злоумышленники похитили предметы частной коллекции, представленные на временной экспозиции китайского фарфора. Сотрудники обнаружили следы взлома примерно в 3:30 утра по местному времени. Полиция ведёт расследование инцидента, специалисты продолжают подсчитывать потери.

Сам музей обладает крупнейшей в мире коллекцией лиможской керамики, включающей 18 тысяч предметов искусства, из которых пять тысяч находятся в постоянной экспозиции.

Дед из Красноярска отобрал игрушечный пистолетик у внука и ограбил ларёк
Дед из Красноярска отобрал игрушечный пистолетик у внука и ограбил ларёк

Ранее в США воры за 90 секунд ограбили ювелирный бутик. Добычей преступников стали бриллианты, люксовые часы, золото и другие украшения на сумму около 2 миллионов долларов. Среди похищенного были часы Rolex и изумрудное ожерелье.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Франция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar