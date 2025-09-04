Во Франции музей фарфора обокрали на 10 млн в день визита Зеленского
Paris Match: Национальный музей фарфора во Франции обокрали на €9,5 млн

Во французском городе Лимож ночью ограбили Национальный музей фарфора имени Адриана Дюбуше, пишет журнал Paris Match. Предварительный ущерб оценили в €9,5 млн.
Злоумышленники похитили предметы частной коллекции, представленные на временной экспозиции китайского фарфора. Сотрудники обнаружили следы взлома примерно в 3:30 утра по местному времени. Полиция ведёт расследование инцидента, специалисты продолжают подсчитывать потери.
Сам музей обладает крупнейшей в мире коллекцией лиможской керамики, включающей 18 тысяч предметов искусства, из которых пять тысяч находятся в постоянной экспозиции.
