Люксовые часы, золото и изумруды: Воры за полторы минуты обчистили магазин с ювелирными украшениями

В Сиэтле ювелирный бутик был ограблен за 90 секунд. Добычей преступников стали бриллианты, люксовые часы, золото и другие украшения на сумму около 2 миллионов долларов.

По данным CNN, камеры видеонаблюдения запечатлели, как четверо злоумышленников, скрывавших лица под масками, с помощью молотков разбили входную стеклянную дверь, а затем в мгновение ока опустошили шесть витрин. Среди похищенного, как уточнила местная полиция, были часы Rolex стоимостью около 750 тысяч долларов и изумрудное ожерелье, оцениваемое в 125 тысяч долларов.

Представители правоохранительных органов отметили, что один из налётчиков запугивал персонал магазина медвежьим спреем и электрошокером, однако физического вреда никому нанесено не было. В настоящее время в бутике проводится уборка осколков и инвентаризация похищенного имущества.

Известно, что преступники скрылись с места ограбления на автомобиле и покинули район. Поиски злоумышленников продолжаются.