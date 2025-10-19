Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 10:18

Появилось видео из обчищенного грабителями Лувра, внутри работает полиция

Появилось первое видео из французского Лувра после информации об ограблении. Читатели-туристы рассказали Telegram-каналу Mash, что сейчас в художественный музей никого не пускают. У входа наблюдается скопление людей, царит неразбериха.

Видео из ограбленного Лувра. Видео © Telegram / Mash

Официально сотрудники объясняют закрытие Лувра техническими неполадками, однако причиной, скорее всего, является именно проникновение грабителей. На месте работают сотрудники полиции. Посетителям предлагают два варианта решения: возврат средств за приобретённые билеты или перенос посещения на другую дату.

Люксовые часы, золото и изумруды: Воры за полторы минуты обчистили магазин с ювелирными украшениями
Люксовые часы, золото и изумруды: Воры за полторы минуты обчистили магазин с ювелирными украшениями

Напомним, что сегодня министр культуры Франции Рашида Дати сообщила об ограблении Лувра. Известно, что из музея были похищены девять ценных предметов, принадлежавших Наполеону Бонапарту и императрице. В связи с инцидентом Лувр будет закрыт для посетителей на весь день.

Всё самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / Mash

Наталья Афонина
  • Новости
  • Франция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar