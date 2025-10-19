Появилось видео из обчищенного грабителями Лувра, внутри работает полиция

Появилось первое видео из французского Лувра после информации об ограблении. Читатели-туристы рассказали Telegram-каналу Mash, что сейчас в художественный музей никого не пускают. У входа наблюдается скопление людей, царит неразбериха.

Видео из ограбленного Лувра. Видео © Telegram / Mash

Официально сотрудники объясняют закрытие Лувра техническими неполадками, однако причиной, скорее всего, является именно проникновение грабителей. На месте работают сотрудники полиции. Посетителям предлагают два варианта решения: возврат средств за приобретённые билеты или перенос посещения на другую дату.