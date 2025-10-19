Появилось видео из обчищенного грабителями Лувра, внутри работает полиция
Появилось первое видео из французского Лувра после информации об ограблении. Читатели-туристы рассказали Telegram-каналу Mash, что сейчас в художественный музей никого не пускают. У входа наблюдается скопление людей, царит неразбериха.
Видео из ограбленного Лувра. Видео © Telegram / Mash
Официально сотрудники объясняют закрытие Лувра техническими неполадками, однако причиной, скорее всего, является именно проникновение грабителей. На месте работают сотрудники полиции. Посетителям предлагают два варианта решения: возврат средств за приобретённые билеты или перенос посещения на другую дату.
Напомним, что сегодня министр культуры Франции Рашида Дати сообщила об ограблении Лувра. Известно, что из музея были похищены девять ценных предметов, принадлежавших Наполеону Бонапарту и императрице. В связи с инцидентом Лувр будет закрыт для посетителей на весь день.
Обложка © Telegram / Mash