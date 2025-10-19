Рядом с Лувром нашли брошенную грабителями сломанную корону императрицы Евгении

Один из похищенных из Лувра предметов — сломанную корону супруги императора Наполеона III императрицы Евгении — обнаружили недалеко от музея. Об этом сообщает издание Parisien.

Корона императрицы Франции Евгении де Монтихо, супруги Наполеона III, является частью экспозиции Лувра. Её создали для Всемирной выставки 1855 года, хотя официальной коронации не было. В отличие от короны её мужа, проданной государством, эта реликвия была возвращена императрице после изгнания и, пройдя через частные руки, была подарена музею.