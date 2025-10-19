Рядом с Лувром нашли брошенную грабителями сломанную корону императрицы Евгении
Корона императрицы Евгении. Обложка © Лувр
Один из похищенных из Лувра предметов — сломанную корону супруги императора Наполеона III императрицы Евгении — обнаружили недалеко от музея. Об этом сообщает издание Parisien.
Корона императрицы Франции Евгении де Монтихо, супруги Наполеона III, является частью экспозиции Лувра. Её создали для Всемирной выставки 1855 года, хотя официальной коронации не было. В отличие от короны её мужа, проданной государством, эта реликвия была возвращена императрице после изгнания и, пройдя через частные руки, была подарена музею.
Напомним, ограбление в знаменитом музее произошло сегодня утром. По оперативным данным, непосредственно в здание через грузовой лифт проникли двое преступников, а их сообщник ожидал снаружи. Были украдены девять драгоценностей из коллекции Наполеона и императрицы. После совершения кражи вся группа скрылась с места преступления — всё это заняло у злоумышленников семь минут.
