Немка вернула Греции фрагмент античной колонны, украденный 60 лет назад

Ранее на раскопках в шведском городе Ниен археологи нашли уникальные артефакты, датируемые XVII веком. Как оказалось, в культурном слое сохранились деревянные инструменты для обработки древесины, включая аналог современного мультитула, а также монеты, украшения с гербами и детские игрушки.