В морских глубинах найдено 300-летнее золото испанского флота

Спасательная команда под началом Левина Шейверса побила собственный рекорд, обнаружив в морских глубинах у побережья Флориды клад, который оценивается в миллион долларов. На борту затонувшего судна, покоившегося более 300 лет, было найдено свыше тысячи золотых и серебряных монет, сообщает New York Post.

Эти артефакты — часть колоссального груза испанского флота, который в 1715 году был уничтожен ураганом. Катастрофа, унесшая сотни жизней, похоронила под водой богатства Нового Света на сумму, превышающую 400 миллионов долларов в современном эквиваленте.

В составе добычи — более тысячи серебряных «реалов» и драгоценные золотые «эскудо», отчеканенные в испанских колониях. Удивительно, но морская вода не смогла стереть чёткие оттиски монетных дворов. После необходимой консервации, эти монеты, пережившие три века забвения, станут достоянием общественности в музеях штата.

Ранее в Болгарии археологи обнаружили золотой венок в кургане возрастом около 2100 лет, где были похоронены фракийский воин и его лошадь. Найденные артефакты свидетельствуют о богатстве и высоком мастерстве эллинистического общества.