Под Смоленском археологи обнаружили уникальную находку времён каменного века

В Смоленской области экспедиция Эрмитажа обнаружила при раскопках вырезанную из дерева кисть руки. Как сообщила пресс-служба государственного музея, в отечественной археологии каменного века не существует аналогов такой находки.







«В полевом сезоне 2025 года Северо-Западная экспедиция Государственного Эрмитажа продолжает исследования торфяниковых поселений в Сертейской долине (Смоленская область). На памятнике Сертея II в слое 5–4 тыс. до н. э. найдена антропоморфная кисть руки, вырезанная из дерева», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изделие сделано весьма искусно. Поверхность ладони тщательно зашлифована, на тыльной стороне вырезан семилучевой знак. По данным экспертов, кисть была частью цельного предмета — об этом говорит слом за запястье. К сожалению, артефакт заметно пострадал еще в древности: ребро ладони частично повреждено, а пальцы обломаны.