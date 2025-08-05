Под Смоленском археологи обнаружили уникальную находку времён каменного века
Эрмитаж: В Смоленской области нашли деревянную шестипалую кисть каменного века
В Смоленской области найдена деревянная кисть каменного века. Обложка © Telegram /Эрмитаж
В Смоленской области экспедиция Эрмитажа обнаружила при раскопках вырезанную из дерева кисть руки. Как сообщила пресс-служба государственного музея, в отечественной археологии каменного века не существует аналогов такой находки.
«В полевом сезоне 2025 года Северо-Западная экспедиция Государственного Эрмитажа продолжает исследования торфяниковых поселений в Сертейской долине (Смоленская область). На памятнике Сертея II в слое 5–4 тыс. до н. э. найдена антропоморфная кисть руки, вырезанная из дерева», — говорится в сообщении.
Отмечается, что изделие сделано весьма искусно. Поверхность ладони тщательно зашлифована, на тыльной стороне вырезан семилучевой знак. По данным экспертов, кисть была частью цельного предмета — об этом говорит слом за запястье. К сожалению, артефакт заметно пострадал еще в древности: ребро ладони частично повреждено, а пальцы обломаны.
Ранее Life.ru сообщал, что в центре Нижнего Новгорода археологи обнаружили коренной зуб молодого шерстистого мамонта. Находка была сделана на склоне оврага, недалеко от улицы Рождественской, на глубине около двух метров от поверхности. Исследования подтверждают, что мамонты обитали в районе Средней Волги, и начали исчезать приблизительно 11 тысяч лет назад.