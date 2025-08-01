Археологи обнаружили зуб молодого мамонта в центре Нижнего Новгорода

В Почаинском овраге археологи обнаружили коренной зуб молодого шерстистого мамонта. Находка была сделана на склоне оврага, недалеко от улицы Рождественской, на глубине около двух метров от поверхности. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём Telegram-канале.







Исследования подтверждают, что мамонты обитали в районе Средней Волги, и начали исчезать приблизительно 11 тысяч лет назад, когда климат резко потеплел и произошли изменения в растительном мире.

«Останки мамонтов у нас уже находили: в 1930-е годы у подножия Нижегородского кремля откопали остатки черепа мамонта с двумя верхними коренными зубами», — добавил Никитин.