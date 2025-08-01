Археологи обнаружили зуб молодого мамонта в центре Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде в центре города обнаружили зуб мамонта. Обложка © Telegram/Глеб Никитин
В Почаинском овраге археологи обнаружили коренной зуб молодого шерстистого мамонта. Находка была сделана на склоне оврага, недалеко от улицы Рождественской, на глубине около двух метров от поверхности. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём Telegram-канале.
Исследования подтверждают, что мамонты обитали в районе Средней Волги, и начали исчезать приблизительно 11 тысяч лет назад, когда климат резко потеплел и произошли изменения в растительном мире.
«Останки мамонтов у нас уже находили: в 1930-е годы у подножия Нижегородского кремля откопали остатки черепа мамонта с двумя верхними коренными зубами», — добавил Никитин.
Ранее в историческом центре Вологды археологи обнаружили останки крепости XVI века, построенной при Иване Грозном, и фрагменты Рыбных Рядов. Исследователи нашли свайное поле, предположительно являющееся основанием Вознесенской Угловой башни, что подтверждает сведения о масштабах древней крепости. Эти находки двух разных эпох раскрывают новые детали градостроительной истории города.