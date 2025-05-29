Очень приятно, царь: Вологодские археологи сделали два важных открытия из разных эпох

В историческом центре Вологды, на территории бывшего спорткомплекса «Труд», археологи нашли останки крепости Ивана Грозного и фрагменты Рыбных Рядов (рынка). Специалисты подтвердили обнаружение двух важных объектов разных эпох, проливающих свет на градостроительную историю города, сообщает местное издание «Красный Север».

На первом участке исследователи выявили свайное поле, предварительно идентифицированное как основание Вознесенской Угловой башни вологодской крепости XVI века, построенной при Иване Грозном. Эта находка особенно ценна, так как подтверждает исторические данные о масштабах древней фортификации.

«Учитывая сложность конструкций, их основательность, а также аналогии свай, обнаруженных на улице Мира в начале 1970-х годов при возведении здания областного УВД, я считаю, что мы нашли основание каменно-деревянной Вознесенской Угловой башни крепости Ивана Грозного», — заявил газете руководитель Вологодского отряда Северорусской археологической экспедиции Игорь Кукушкин.

Второй обнаруженный объект — фрагменты фундамента Рыбных рядов конца XVIII – начала XIX веков, входивших в систему торговых построек у места впадения реки Золотухи. Эти сооружения были важной частью городской инфраструктуры своего времени.

В настоящее время работы приостановлены, но в планах археологов — исследование дополнительного шурфа. Землевладелец участка, по предварительной информации, заинтересован не только в продолжении раскопок, но и в возможном сохранении и музеефикации обнаруженных исторических объектов. Эти открытия позволят уточнить планировку средневековой Вологды и проследить этапы развития её торгово-экономической инфраструктуры в последующие столетия.