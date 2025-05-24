«Колыбель народа»: В Ингушетии нашли древний протогород
Археологи нашли в Ингушетии признаки древнего протогорода
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В Галгаевском ущелье Ингушетии обнаружены остатки строений и развитая инфраструктура, указывающие на существование крупного древнего поселения. Об этом уникальном открытии сообщила экспедиция школы мастеров каменщиков-реставраторов ООО «Наследие».
По словам гендиректора школы Рамзана Султыгова, находка подтверждает версию о том, что именно в Джейрахском районе мог зародиться протогород, сыгравший ключевую роль в становлении ингушского народа.
«Протяжённость стен — около двух километров! Они расположены между двумя реками, что говорит о возможном существовании не просто отдельных построек, а целого городского комплекса!» — поделились археологи.
Сейчас на месте продолжаются исследовательские работы. Специалисты намерены зафиксировать и систематизировать все элементы найденных сооружений. Если гипотеза подтвердится, открытие может значительно изменить историческое представление о раннем заселении региона.
Ранее в Ливии были найдены мумии возрастом более 7 тысяч лет, принадлежащие изолированной группе с уникальной генетикой, а в Португалии обнаружили 12 скелетов, замурованных в стене средневековой церкви. Эти находки заставляют пересматривать представления о древних культурах и их взаимодействиях.