Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 16:26

«Колыбель народа»: В Ингушетии нашли древний протогород

Археологи нашли в Ингушетии признаки древнего протогорода

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DMITRII A KUDASOV

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DMITRII A KUDASOV

В Галгаевском ущелье Ингушетии обнаружены остатки строений и развитая инфраструктура, указывающие на существование крупного древнего поселения. Об этом уникальном открытии сообщила экспедиция школы мастеров каменщиков-реставраторов ООО «Наследие».

По словам гендиректора школы Рамзана Султыгова, находка подтверждает версию о том, что именно в Джейрахском районе мог зародиться протогород, сыгравший ключевую роль в становлении ингушского народа.

«Протяжённость стеноколо двух километров! Они расположены между двумя реками, что говорит о возможном существовании не просто отдельных построек, а целого городского комплекса!» — поделились археологи.

Сейчас на месте продолжаются исследовательские работы. Специалисты намерены зафиксировать и систематизировать все элементы найденных сооружений. Если гипотеза подтвердится, открытие может значительно изменить историческое представление о раннем заселении региона.

«Вельзевулова жаба»: Археологи откопали питомца дьявола — чем грозит человечеству такая находка
«Вельзевулова жаба»: Археологи откопали питомца дьявола — чем грозит человечеству такая находка

Ранее в Ливии были найдены мумии возрастом более 7 тысяч лет, принадлежащие изолированной группе с уникальной генетикой, а в Португалии обнаружили 12 скелетов, замурованных в стене средневековой церкви. Эти находки заставляют пересматривать представления о древних культурах и их взаимодействиях.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Новости науки
  • Археология
  • Научпоп
  • Ингушетия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar