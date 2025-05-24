«Колыбель народа»: В Ингушетии нашли древний протогород

В Галгаевском ущелье Ингушетии обнаружены остатки строений и развитая инфраструктура, указывающие на существование крупного древнего поселения. Об этом уникальном открытии сообщила экспедиция школы мастеров каменщиков-реставраторов ООО «Наследие».

По словам гендиректора школы Рамзана Султыгова, находка подтверждает версию о том, что именно в Джейрахском районе мог зародиться протогород, сыгравший ключевую роль в становлении ингушского народа.

«Протяжённость стен — около двух километров! Они расположены между двумя реками, что говорит о возможном существовании не просто отдельных построек, а целого городского комплекса!» — поделились археологи.