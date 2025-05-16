Из стены средневековой церкви в Португалии выпало более десятка человеческих скелетов

В Португалии на месте обрушившейся стены средневековой церкви были обнаружены 12 скелетов. Об этом сообщает издание Popular Mechanics.

После продолжительных дождей рухнула стена церкви XV века Igreja Matriz de Portimão, расположенной на самой высокой точке города Портиман. Когда рабочие прибыли для оценки повреждений, они наткнулись на человеческие кости, спрятанные под камнями. В связи с этим к месту вызвали археологов.

По предварительным данным, из разрушенной части стены были извлечены около 12 замурованных скелетов. Исторически территории церковных комплексов нередко использовались для захоронений, и обрушившаяся стена могла служить оградой кладбища или частью захоронений.

Археологи не исключают возможности обнаружения дополнительных артефактов. Останки датируются XVI-XIX веками, и специалисты предполагают, что это место неоднократно использовалось для погребений в разные исторические периоды. В дальнейшем учёным предстоит провести исследования скелетов для определения пола, возраста и возможных заболеваний умерших.