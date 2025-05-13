Археологи обнаружили на Куликовом поле уникальный артефакт

Тульские археологи обнаружили при раскопках на Куликовом поле обломок уникальной бронзовой булавы XII–XIII века. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе государственного музея-заповедника «Куликово поле».

«Это единственная находка своего рода для Тульского региона в целом — фрагмент навершия бронзовой булавы, имевшей форму куба с четырьмя крестообразно расположенными шипами. Такие изделия появляются в XI веке и бытуют вплоть до XIII века», — заявил завотделом археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН Алексей Воронцов.

Находка представляет собой фрагмент булавы – древнейшего оружия ударно-раздробляющего действия, известного с каменного века. Как пояснил Евгений Столяров, заведующий отделом археологических исследований музея-заповедника «Куликово поле», булавы использовались как пехотинцами, так и всадниками в ближнем бою.

Учёные предполагают, что булава была потеряна в результате вооружённого конфликта. Вероятно, во время сражения она раскололась от сильного удара, и её часть осталась в земле. Особое внимание привлекает материал навершия – высокооловянистая бронза, которая делала булаву достаточно хрупкой для активного использования в бою. Отмечается, что такие литые булавы были не только оружием, но и символом военачальника, поэтому археологи считают, что находка принадлежала не просто дружиннику, а человеку высокого социального ранга.

Скоро находку отреставрируют. После этого она станет частью музейной экспозиции.