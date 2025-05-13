Археологи в Египте обнаружили загадочных мумий человека с золотым языком

В Египте археологическая экспедиция обнаружила необычных мумий. Находка привлекла внимание учёных из-за необычной особенности — золотых языков. Об этом сообщило агентство Arkeonews.

На археологическом объекте Аль-Бахнаса была обнаружена гробница с мумиями, во рту которых вместо языков находились золотые пластины. Пока исследователи не пришли к единому мнению, какую цель преследовали древние египтяне, добавляя подобное украшение. Наиболее вероятным объяснением считается связь с религиозными ритуалами.

Считается, что золото использовалось для связи умершего с богами. Эта теория подтверждается тем, что мумия была создана в римский период Египта, когда древние религиозные верования все еще были распространены.