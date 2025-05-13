Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 08:29

Археологи в Египте обнаружили загадочных мумий человека с золотым языком

Arkeonews: В египетском Аль-Бахнасе были обнаружены мумии с золотым языком

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Египте археологическая экспедиция обнаружила необычных мумий. Находка привлекла внимание учёных из-за необычной особенности — золотых языков. Об этом сообщило агентство Arkeonews.

На археологическом объекте Аль-Бахнаса была обнаружена гробница с мумиями, во рту которых вместо языков находились золотые пластины. Пока исследователи не пришли к единому мнению, какую цель преследовали древние египтяне, добавляя подобное украшение. Наиболее вероятным объяснением считается связь с религиозными ритуалами.

Считается, что золото использовалось для связи умершего с богами. Эта теория подтверждается тем, что мумия была создана в римский период Египта, когда древние религиозные верования все еще были распространены.

Массовое захоронение римских солдат нашли под футбольным полем в Австрии
Массовое захоронение римских солдат нашли под футбольным полем в Австрии

Ранее Life.ru сообщал, что немецкие археологи обнаружили две мумии, возраст которых примерно 7-8 тысячелетий. Эти редчайшие находки принадлежат изолированной группе людей. Учёные поражены, так как генетический портрет этой затерянной культуры кардинально отличается от того, что ожидалось увидеть.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Новости науки
  • Древний Египет
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar